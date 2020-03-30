FATİH'TE KAZADA CAN PAZARI: 1 ÖLÜ 3 YARALI (2) - Son Dakika

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FATİH'TE KAZADA CAN PAZARI: 1 ÖLÜ 3 YARALI (2)
6 saat önce
Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHAFatih Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan panelvan araç, otomobili çarparak takla attı.
Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA
Fatih Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan panelvan araç, otomobili çarparak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kazadan görüntüler
-Yerde yatan yaralılar
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:09 Kaynak: DHA
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