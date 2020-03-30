Fatih'te kazada can pazarı: 1 ölü 3 yaralı (2) - Son Dakika

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Fatih'te kazada can pazarı: 1 ölü 3 yaralı (2)
6 saat önce
FATİH Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan panelvan araç, otomobili çarparak takla attı.
FATİH Cankurtaran
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan panelvan araç, otomobili çarparak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:10 Kaynak: DHA
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