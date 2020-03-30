Fatih'te kazada can pazarı: 4 yaralı (1) - Son Dakika

Fatih'te kazada can pazarı: 4 yaralı (1)
6 saat önce
FATİH Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaza yapmasıyla can pazarı yaşandı.
FATİH Cankurtaran
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaza yapmasıyla can pazarı yaşandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:02 Kaynak: DHA
Son Dakika İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi