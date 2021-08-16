Fatih'te kazaya karışan sürücü şoka girip aracından çıkamadı - Son Dakika

- Fatih'te kazaya karışan sürücü şoka girip aracından çıkamadı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla orta refüje çaptı. Kazanın etkisiyle şoka giren sürücü sağlık ekipleri gelene kadar aracından çıkamadı.

Olay, Sahilyolu Kennedy Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 NY 7239 plakalı Renault Kangoo marka otomobilin sürücüsü Hüseyin Akkaya(63), Aksaray yol ayrımında hangi yola gireceğini bilemedi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarpan otomobil, yola savrularak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, şoka girerek otomobilinden inemedi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü tedavisi yapılmak üzere çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan kazayı anlatan Rezzan Akyüz, "Arkadan arabamla geliyordu. Öndeki sürücü hangi yola gireceğini şaşırdı. Orta refüje çarparak buraya geldi. Şoktaydı. Bir de omurgasında sorun vardı galiba" dedi.