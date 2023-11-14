Fatih'te kedileri toplayan kişinin evinden çok sayıda ölü kedi çıktı

Fatih Cami çevresinde son dönemde meydana gelen kedi ölümlerinin ardından çevrede bulunan güvenlik kameraları izlendi. Yavru bir kediyi çantasına koyarak götüren şüphelinin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda hayvanseverin tepkisini çekti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelinin, Fatih'te esnaf olan F.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARD"

Şüphelinin yakınlarıyla yapılan görüşmelerde F.Ö.'nin boş dairesinde çok fazla vakit geçirdiği öğrenildi. Boş daireyi kontrol eden polis ekipleri, 8 ölü kedi ile karşılaştı. Hayvanların cansız bedenleri belediye ekiplerince alınırken F.M.Ö.'nün oğlu ise ifadesinde "Babamın psikolojik sorunları vardı. Annemle son günlerde ayrı yaşıyorlardı. Yapmaz diyemem" dediği öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Emniyette dün ifade veren şüpheli F.M.Ö. kedileri öldürdüğü iddialarının asılsız olduğunu belirterek "Ben orada bulunan kedileri beslemek için her gün yüzlerce liralık mama alıyorum. Görüntülerin çekildiği gün de yine onları besliyordum. Bu sırada yavru bir kedinin gözünden yaralandığını fark ettim. Onu alıp dükkanıma götürdüm. Yarasına merhem sürdüm. Kedi 2 gün benim dükkanımda kaldı. Daha sonra onu götürüp camii görevlisine teslim ettim" dedi.