Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Vatandaşlar büyük bir sevinç yaşarken, seçimden yenilgiyle çıkan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Fatih Fevzi Paşa Caddesi'nde lokma döktü.
Kurulan lokma standında yansıtılan ekranda Kılıçdaroğlu için, "Bay bay Kemal. Büyük lokma ye büyük söz konuşma" yazısı yer aldı. Vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu için dağıtılan lokmadan almak için kuyruğa girdi.
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu için lokma döktürdüler! Led ekrana yazdıkları yazı bomba - Son Dakika