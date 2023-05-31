Kılıçdaroğlu için lokma döktürdüler! Led ekrana yazdıkları yazı bomba - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu için lokma döktürdüler! Led ekrana yazdıkları yazı bomba

31.05.2023 22:37

Fatih'te bir vatandaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için lokma döktü. Standa bulunan led ekranda "Bay bay Kemal. Büyük lokma ye büyük söz konuşma" yazısı yer alırken, vatandaşlar lokma almak için kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Vatandaşlar büyük bir sevinç yaşarken, seçimden yenilgiyle çıkan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Fatih Fevzi Paşa Caddesi'nde lokma döktü.

Fatih'te Kemal Kılıçdaroğlu için 'mağlubiyet' lokması döküldü

EKRANDAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Kurulan lokma standında yansıtılan ekranda Kılıçdaroğlu için, "Bay bay Kemal. Büyük lokma ye büyük söz konuşma" yazısı yer aldı. Vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu için dağıtılan lokmadan almak için kuyruğa girdi.

Fatih'te Kemal Kılıçdaroğlu için 'mağlubiyet' lokması döküldü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (9)
  • Yasin Alpata: Lütfen......Sonuçlara sevinmek ve sonuçları kutlamak herkesin en doğal hakkı..Bay Kemal Cok büyük konuştu ,bence bunu haketti....Bay Kemal de bıraksın artık.... Cevap Yaz 106 62 Yayından Kaldır
  • Özgür Yolcu: siyasette görüşlere saygılı olmak zorundayız yoksa demokrasi beklemesin kimse Cevap Yaz 90 10 Yayından Kaldır
  • Ender DENİZ: Demokrasi ve Adaletin olduğunu düşünmüyorum.İkiside kişilere göre değişiyor, olan vatandaşa oluyor her zaman. 5 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu için lokma döktürdüler! Led ekrana yazdıkları yazı bomba - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu için lokma döktürdüler! Led ekrana yazdıkları yazı bomba - Son Dakika
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