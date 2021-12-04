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Son dakika... Fatih'te kendilerini uyaran genci öldüren sanıkların davasında karar - Son Dakika

Son dakika... Fatih'te kendilerini uyaran genci öldüren sanıkların davasında karar

04.12.2021 09:53

Son dakika haberlerine göre - Fatih'te kendilerini uyaran genci öldüren sanıkların davasında karar Pitbull dövüştürmesinler diye uyarılan 3 kişiye ceza, 4 kişiye beraat Fatih'te pitbull dövüştürürken kavga eden iki grubu uyaran 28 yaşındaki genci darp ederek öldüren sanıkların yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığı...

- Fatih'te kendilerini uyaran genci öldüren sanıkların davasında karar

Pitbull dövüştürmesinler diye uyarılan 3 kişiye ceza, 4 kişiye beraat

İSTANBUL - Fatih'te pitbull dövüştürürken kavga eden iki grubu uyaran 28 yaşındaki genci darp ederek öldüren sanıkların yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığı hapse mahkum ederken, 4 sanığın beraatına karar verdi.

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, parkta pitbull cinsi köpekleri dövüştürdükleri esnada kavga eden iki grubu uyardığı için öldürülen 28 yaşındaki Samet Eralp'in öldürülmesine ilişkin 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada maktul Samet Eralp'in müşteki ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan maktul Samet Eralp'in müşteki ailesi ve avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanıkların avukatları ise savunmalarında müvekkillerinin beraatlarını istedi.

3 sanığa hapis cezası

Sanıklar Azad Ünlü ve Süleyman Sincan'ı 'kasten yaralama' suçundan haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık İbrahim Yüce'yi 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan haksız tahrik altında işlediğini belirterek 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanıklar Mahsun Kılıç, Ufuk Güçlü, Serhat Taş ve Resul Uğurtay'ın 'kasten öldürme' suçunu işlediklerinin sabit olmaması ve kesin ile inandırıcı delil bulunmaması gerekçesiyle beraatlarına hükmetti. Heyet, sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 19 Ağustos 2020 tarihinde, saat 04.30 sıralarında Fatih Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi'nde yaşanmıştı. Samet Eralp arkadaşı ile olayın yaşandığı parka gelerek bir süre eğlenmişti. Bu sırada park içerisinde bulunan iki grup arasında pitbull köpeği dövüştürdükleri esnada kavga çıkmıştı. Kavga edenlerin yanlarına giden Samet Eralp, şüphelileri 'burada bu tip işler yapamazsınız' diyerek uyarmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eralp, Ufuk Güçlü'yü yanında bulunan tabanca ile bacaklarından yaralamıştı. Güçlü'nün yaralanmasının sonrasında Eralp'i darp eden şüpheliler, silahı da alarak parktan kaçmıştı. Aldığı darbeler sonucu Eralp hayatını kaybederken, şüpheliler polis ekiplerince tespit edilerek yakalanmıştı. Şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmış ve şüphelilerin 'kasten öldürme' suçundan hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Son dakika... Fatih'te kendilerini uyaran genci öldüren sanıkların davasında karar
Son dakika... Fatih'te kendilerini uyaran genci öldüren sanıkların davasında karar
Son dakika... Fatih'te kendilerini uyaran genci öldüren sanıkların davasında karar
Son dakika... Fatih'te kendilerini uyaran genci öldüren sanıkların davasında karar

Mahkeme, Mahkum, kavga, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Fatih'te kendilerini uyaran genci öldüren sanıkların davasında karar - Son Dakika


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