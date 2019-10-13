Son Dakika Haberleri: Fatih'te kendini marketin tuvaletine kilitleyen kişi polise zor anlar yaşattı
Son Dakika Güncel Fatih'te kendini marketin tuvaletine kilitleyen kişi polise zor anlar yaşattı

Fatih'te kendini marketin tuvaletine kilitleyen kişi polise zor anlar yaşattı

1 saat önce

Fatih'te elindeki cam parçasıyla kendini bir marketin tuvaletine kilitleyen kişi, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Fatih'te elindeki cam parçasıyla kendini bir marketin tuvaletine kilitleyen kişi, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Özel harekat polisinin de desteğiyle dışarıya çıkarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, 13.00 sıralarında Fatih, İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi Rağbet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi elinde bulunan cam parçasıyla 'beni öldürecekler' diye bağırarak bir lokantaya girdi. Lokanta çalışanlarının uğraşlarıyla dışarıya çıkarılan kişi, aynı sokak üzerinde bulunan bir markete girerek kendini tuvalete kilitledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kendini tuvalete kilitleyen kişiyi ikna etmek için müzakereci çağırdı. Müzakerecinin çalışmaları yetersiz kalınca, Özel Harekat polislerinin desteğiyle tuvaletinin kapısını kıran polis ekipleri kişiyi kelepçeleyerek dışarı çıkardı.

Lokanta sahibi Kasım Ergöz 'Elinde bir cam vardı. Önce fark etmedim. Sonra fark ettim. Buradan çıktı markete girdi. Buraya da zarar verdi. Cam ve duvardaki resimler kırıldı. Markette lavaboya girdi. Çıkmıyordu. 'beni öldürecekler' 'burası benim' diye bağırıyordu. Polise haber verdim dedi.

Akli dengesinin bozuk olduğu düşünülen kişi, olay yerine çağrılan ambulansla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Fatih'te kendini marketin tuvaletine kilitleyen kişi polise zor anlar yaşattı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:59 Kaynak: DHA
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