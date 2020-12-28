Fatih'te kendini yakmak isterken evi ateşe verdi iddiası - Son Dakika

Fatih'te kendini yakmak isterken evi ateşe verdi iddiası

28.12.2020 17:18
Fatih'te kendini yakmak isterken evi ateşe verdi iddiası, System.String[]

FATİH'te iddiaya göre, kiracı olduğu evde kendini ateşe vermek isteyen kişi, yaşadığı daireyi yaktı.

FATİH'te  iddiaya göre, kiracı olduğu evde kendini ateşe vermek isteyen kişi, yaşadığı daireyi yaktı. Çıkan yangın söndürülürken, alevlerin arasından vatandaşlar tarafından kurtarılan kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yangın, saat 16.15 sıralarında Fatih'te bulunan Katip Kasım Cami Sokak'ta çıktı. İddiaya göre, 3 katlı binanın en üst katında yaşayan kişi, kendini ateşe vermek isterken, daireyi ateşe verdi. Daireden çıkan dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, çevredeki vatandaşlar binayı yakan kişiyi alevlerin arasından kurtarıp, polise haber verdi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, daire kullanılmaz hale geldi.

"BİR KIZ İÇİN YAKIYORDU KENDİNİ"Evi yakan şüpheliyi yangından kurtaran vatandaş ise, "Yukarıda duman çıktığını gördük. Ben, Yılmaz ağabeyimle beraber yukarı koştum. 'Kendimi yakıyorum' diyordu. 'Yapma, eyleme' dedik, sonra bir baktık duman fazla çıktı. Sonra bir ses çıktı. Ses geldikten sonra Yılmaz ağabeyim merdivenden düştü. Ben Yılmaz ağabeyi de tuttum. Bir kız için yakıyordu kendini. Kendini yakmaya çalışırken, evi yaktı ve sarhoştu. Sarhoş olduğu için biz onu oradan çıkarmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Fatih'te kendini yakmak isterken evi ateşe verdi iddiası
Fatih'te kendini yakmak isterken evi ateşe verdi iddiası
Fatih'te kendini yakmak isterken evi ateşe verdi iddiası
Fatih'te kendini yakmak isterken evi ateşe verdi iddiası
Fatih'te kendini yakmak isterken evi ateşe verdi iddiası
Fatih'te kendini yakmak isterken evi ateşe verdi iddiası

Yangın, Fatih, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te kendini yakmak isterken evi ateşe verdi iddiası - Son Dakika


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