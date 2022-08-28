İSTANBUL-FATİH'TE KOPYALADIKLARI KUMANDAYLA KEPENGİ AÇTILAR ÇELİK KASAYI BOŞALTIP KAÇTILAR

FATİH'te kepenk kumandasını kopyalayarak girdikleri tekstil dükkanında, çelik kasa içindeki parayı çalan iki yabancı uyruklu hırsız gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada kepenk kumandası kopyalamaya yarayan bir alet ve çalınan paranın bir bölümü ele geçirildi. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te tekstil dükkanı sahibi Adil A., 28 Temmuz'da polise başvurarak, iş yerindeki kasanın soyulduğunu ihbar etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde şüphelilerin dükkanın kepengini elektronik cihazla açarak içeri girdiği, kısa süre içinde de kaçtıkları görüldü.Polis şüphelilerin kimliklerini belirledikten sonra, teknik takip sonucu adreslerini de belirledi. Bahçelievler ve Maltepe'deki adreslere önceki gün eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüpheliler Alexandr D.(33) ile Vladimir S.'yi (30) gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 9 bin 175 dolar, 660 euro ve 1875 lira ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kepengi açmak için kullandığı, kumanda kopyalamayı sağlayan elektronik alet de evlerinde bulundu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.