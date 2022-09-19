Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te kimlik kontrolü yapmak isteyen iki polisi ateş ederek yaralayan saldırgan, Başakşehir'de viyadüğün altında saldırıda kullandığı değerlendirilen silahla yakalandı.

Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta kimlik uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları iki kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Bu sırada iki şüpheliden G.G. (32) tarafından silahla açılan ateş sonucu iki polis memuru yaralandı.

Saldırganlar, yaya olarak kaçtı, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polisler, ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yere attığı poşette mermiler buldu.

Saldırganların kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay yerinde basın mensuplarına açıklama yapan görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, rutin uygulama sırasında polis memurlarının kimlik istediğini belirterek, "Kaldırımda kimliklerini çıkarırken ateş ettiler. Polisler yaralandı. İki kişi yaya olarak kaçtı." dedi.

Olay sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüsünde saldırganların saldırının ardından koşarak uzaklaşması yer alıyor. Koşan saldırganlardan birinin içinde mermi bulunan poşeti yere attığı da görülüyor.

Yaralı polislerden Ozan Kurutaç'ın sağ çenesinden mermi girdiği, Özgür Karagöz'ün ise sol yanağında sıyrık olduğu öğrenildi. Polis memuru Karagöz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis memuru Kurutaç'ın da hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yaralı polisleri hastanede ziyaret etti.

Saldırgan yakalandı

Fatih'te polislere yönelik saldırı öncesinde gece arkadaşı E.M. ile amcasının eşi G.G'yi öldürdüğü, iki kişiyi de yaraladığı belirlenen saldırgan G.G, polisin yaptığı operasyon sonucu Başakşehir'de saklandığı viyadüğün altında olayda kullandığı değerlendirilen silahla yakalandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu sabah Fatih'te iki polisimizi yaralayan G.G. adlı şahıs, emniyet birimlerimizce yakalanmıştır." denildi.

Adli Tıp Kurumuna getirilen E.M. ile G.G'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.50 sıralarında Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta kimlik uygulaması gerçekleştiren emniyet ekibine kimlikleri sorulan iki şüpheliden biri olan G.G. tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Olayda iki polis memurunun yaralandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalarda G.G. adlı şahsın bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda E.M. (28) adlı şahıs ile 06.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde G.G (61) adlı şahsı silahla vurarak öldürdüğü, S.T. (35) ve A.T. (42) adlı şahısları ise silahla yaraladığı tespit edilmiştir. Yaralanan polis memurlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz."