Fatih'te 2 polisin yaralandığı olaya ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi

Fatih'te kimlik kontrolü yapmak isteyen iki polisin silahla yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta önceki gün kimlik uygulaması yapan polis ekiplerine silahla ateş ettikten sonra kaçan Güven G'nin (32) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusu süren zanlının ilk ifadesinde olayı inkar ettiği öğrenildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında çalışmalarını devam ettiren polis ekipleri olay sırasında Güven G'nin yanında bulunan bir şüpheli ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen yaşı küçük bir zanlı daha yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli de Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olay

Fatih'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memurları Ozan Kurutaç ve Özgür Karagöz'e 18 Eylül'de silahla ateş ederek yaralayan Güven G, daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

Kimliği tespit edilen zanlının olaydan önceki gece Başakşehir'de E.M'yi silahla ateş ederek öldürdüğü belirlenmişti.

Daha sonra amcasının Güvercintepe Mahallesi'ndeki evine giden saldırganın, kapının açılmaması üzerine amcasının kızı S.G'nin evine gittiği, burada silahla ateş edip amcasının eşi G.G'yi öldürdüğü, amcasının kızı S.G. ve A.T'yi de yaraladığı ortaya çıkmıştı.

İki kişiyi öldürdükten sonra 2'si polis 4 kişiyi de daha yaralayan Güven G, polisin yaptığı operasyonla Başakşehir'de saklandığı viyadüğün altında olayda kullandığı değerlendirilen silahla yakalanmıştı.