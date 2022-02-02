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Fatih'te kiralık araçla takla attı, burnu bile kanamadı - Son Dakika

Fatih'te kiralık araçla takla attı, burnu bile kanamadı

02.02.2022 10:12
Fatih'te kiralık araçla takla attı, burnu bile kanamadı

İstanbul Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada, otomobil refüje çarparak takla attı.

İstanbul Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada, otomobil refüje çarparak takla attı. Kiralık olduğu öğrenilen araçtan sürücü burnu bile kanamadan çıkarken, kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Fatih 10'uncu Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Kurban yönetimindeki 34 EIZ 754 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki refüje çarparak takla attı. Takla atan araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Kurban'ın burnu bile kanamadı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle Edirnekapı istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Öte yandan kaza yapan otomobilin kiralık olduğu öğrenildi.

Kazadan burnu bile kanamadan çıkan Emirhan Kurban, "Vatan caddesinden geliyordum, önümde minibüs vardı. O anda refüjü görmedim. Yolun da yabancısıydım. Minibüsçü önümden çıktıktan sonra frene bastım ama refüje çarparak bu tarafa doğru takla attım. Ben de bir şey yok çok şükür" dedi. - İSTANBUL

Fatih'te kiralık araçla takla attı, burnu bile kanamadı
Fatih'te kiralık araçla takla attı, burnu bile kanamadı
Fatih'te kiralık araçla takla attı, burnu bile kanamadı
Fatih'te kiralık araçla takla attı, burnu bile kanamadı
Fatih'te kiralık araçla takla attı, burnu bile kanamadı
Fatih'te kiralık araçla takla attı, burnu bile kanamadı

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İstanbul, Otomobil, Tragger, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te kiralık araçla takla attı, burnu bile kanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te kiralık araçla takla attı, burnu bile kanamadı - Son Dakika
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