Fatih'te Kırgızistanlı kadına kapkaç yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Kırgızistanlı kadına kapkaç yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Fatih'te Kırgızistanlı kadına kapkaç yapan şüpheliler yakalandı

15 dakika önce

Fatih'te Kırgızistan uyruklu bir kadının cebinden güpegündüz kapkaç yapan erkek şahıs, güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Fatih'te Kırgızistanlı kadına kapkaç yapan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Fatih'te Kırgızistan uyruklu bir kadının cebinden güpegündüz kapkaç yapan erkek şahıs, güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, 20 Nisan Pazartesi günü Mesihpaşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Kırgızistan uyruklu Shirin A. (28) isimli kadının montunun cebinden cep telefonu alınıp çalındı. Çalıp kaçan kişiler kalabalıktan da faydalanarak kaçmayı başardı.


Kırgız uyruklu Shirin A., olayın ardından polise giderek suç duyurusunda bulundu.


İhbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerinden elde edilen kamera görüntülerini inceleyen polis, kapkaç gerçekleştiren kişilerin iki kişi olduğunu tespit etti. Eşkali belirlenen kapkaççılardan olduğu ileri sürülen Fatih T. (38) Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccariye Caddesi üzerinde, İlhan E. (45) adlı zanlı ise aynı gün Aksaray'da yakalanarak gözaltına alında.


Şahısların yapılan polis sorgusunda; Fatih T.'nin, (1) adet "Kapkaç", (1) "Uyuşturucu Kullanma", (2) adet "Tehdit", (1) adet "Açıktan Hırsızlık", (2) adet "Yankesicilik" suçlarından, İlhan E.'nin ise, (1) adet "Kapkaç", (6) adet "Yankesicilik", (1) adet "Evden Hırsızlık", (4) adet "Uyuşturucu Kullanma", (1) adet "Sahtecilik", (1) adet "Kayıp Şahıs", (1) adet "Güveni Kötüye Kullanma" suçlarından kaydının olduğu anlaşıldı.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkarılan şahıslardan Fatih T. tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayda kapkaçı gerçekleştiren Fatih T.'ye gözcülük yaptığı ileri sürülen İlhan E. ise adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldı. Öte yandan kapkaç olayını gerçekleştiren şüphelinin kaçma anı ve Kırgızistanlı kadını yolda takip etmesi çevredeki iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. - İSTANBUL

Kırgızistan, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:49 Kaynak: İHA

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