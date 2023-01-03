Kırtasiye dükkanında 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! Mahkemenin ev hapsi kararı bozuldu, şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
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Kırtasiye dükkanında 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! Mahkemenin ev hapsi kararı bozuldu, şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı

03.01.2023 10:57

İstanbul Fatih'te kırtasiye dükkanına giren 14 yaşındaki kız öğrenciye sarılarak öpmeye çalıştığı iddia edilen taciz şüphelisi kırtasiye çalışanı A.S. hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Savcılığın itirazı üzerine şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şahıs, yeniden gözaltına alındı.

Fatih'te 28 Aralık Çarşamba günü yaşanan olayda iddiaya göre, 14 yaşındaki kız öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi. Genç kız, kırtasiyeye girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı yanına yaklaştı. Kimsenin içeride olmadığı sırada kırtasiye çalışanı öğrenciye sarılarak öpmeye çalıştı.

DURUMU BABASINA ANLATTI

Bir müşterinin içeri girmesiyle Kırtasiyeden çıkan kız, evine giderek durumu ailesine anlattı. Babanın şikayeti üzerine kırtasiye çalışanı A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılığın "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasını talep ettiği şüpheli A.S. hakkında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bunun üzerine savcılık, şüphelinin adli kontrol kararına itirazda bulundu. Savcılık itirazında, 15 yaşından küçük mağdur kız çocuğunun tacizini doğrular nitelikteki kamera görüntüleri ile suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe olduğu gerekçesiyle şüphelinin tutuklanmasını talep etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, A.S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. A.S Fatih ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Murad Mert: hiç zorla öpüyormuş gibimi görünüyor acaba? önce çocuklarınızın elindeki telefonları bilgisayarları kontrol edin herzaman. bu sosyal medya internet z kuşagına kurulmuş bir tuzak. Cevap Yaz 69 12 Yayından Kaldır
  • Z KUSAGI: zorla öpmesi için kızın asıl tepki göstermesi lazım söylermisin adama direnip orda tek başına olmasından dolayı adamın kızı başka şeyler yapmasımı lazım zihniyete bak ya 5 6 Yayından Kaldır
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Fatih'te bir kişi, kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla yeniden yakalandı Fatih'te bir kişi, kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla yeniden yakalandı Fatih'te yabancı uyruklu kişileri gasbeden şüpheli tutuklandı Fatih'te yabancı uyruklu kişileri gasbeden şüpheli tutuklandı

İstanbul, Fatih, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırtasiye dükkanında 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! Mahkemenin ev hapsi kararı bozuldu, şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırtasiye dükkanında 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! Mahkemenin ev hapsi kararı bozuldu, şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
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