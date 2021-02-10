METEOROLOJİNİN hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı uyarısının ardından trafik ekipleri Fatih 'te ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, meteorolojinin hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı uyarısının ardından Fatih Vatan Caddesi 'nde ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, tek tek durdurduğu araçların önce ehliyet ve ruhsatlarının kontrolü yaptı ardından araçların lastiklerini kontrol etti. Denetimler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Trafik Denetleme, Vatan Caddesi, Fatih, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FATİH'TE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.