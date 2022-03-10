Fatih'te kız arkadaşını rehin alan silahlı şahıs etkisiz hale getirildi... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te kız arkadaşını rehin alan silahlı şahıs etkisiz hale getirildi... O anlar kamerada

10.03.2022 17:15

Fatih'te kız arkadaşını rehin alan silahlı şahıs etkisiz hale getirildi.

Fatih'te kız arkadaşını rehin alan silahlı şahıs etkisiz hale getirildi... O anlar kamerada

İSTANBUL Fatih'te yolda yürüdüğü kız arkadaşını silah zoruyla rehin alan şahıs, polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüphelinin 1,5 aydır halüsinasyonlar gördüğü ve takip edildiği iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği öğrenilirken, yaşana o anlar kameraya yansıdı.

Fatih Kadırga Limanı Caddesinde sabah saat 06.00 sıralarında silahlı bir şahıs yolda yürüdüğü kız arkadaşını rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen şüpheli şahıs silahını bırakmadı. Bunun üzerine polis ekipleri de şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahsın 1,5 aydır halüsinasyonlar gördüğü ve takip edildiği iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Olayın ardından şahısın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Şahsın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmesi saniye saniye kameraya yansıdı.

Fatih'te kız arkadaşını rehin alan silahlı şahıs etkisiz hale getirildi... O anlar kamerada
Fatih'te kız arkadaşını rehin alan silahlı şahıs etkisiz hale getirildi... O anlar kamerada
Fatih'te kız arkadaşını rehin alan silahlı şahıs etkisiz hale getirildi... O anlar kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Fatih'te silahlı şahıs kız arkadaşını rehin aldı Son dakika haber: Fatih'te silahlı şahıs kız arkadaşını rehin aldı Son dakika: Beylikdüzü'nde bir kişi, eşi ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti Son dakika: Beylikdüzü'nde bir kişi, eşi ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti Beylikdüzü'nde dehşete düşüren olay, eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti Beylikdüzü'nde dehşete düşüren olay, eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Silah, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te kız arkadaşını rehin alan silahlı şahıs etkisiz hale getirildi... O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
17:07 12 hakemin liste dışı kalmasının yankıları devam ediyor! Olaya adli makamlar el koyabilir
16:58 İki polisimize ateş açarak şehit eden saldırganın cansız bedeni bulundu
16:52 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi
16:50 Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı
16:43 Tarihi zirvenin ardından Rusya ve Ukrayna bakanlarının açıklamaları konuşuluyor!
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 17:20:27. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te kız arkadaşını rehin alan silahlı şahıs etkisiz hale getirildi... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement