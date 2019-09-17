Son Dakika Haberleri: Fatih'te klonlanmış cep telefonu operasyonu: 8 gözaltı (1)
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Fatih'te klonlanmış cep telefonu operasyonu: 8 gözaltı (1)

1 saat önce

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'in Aksaray bölgesinde çalıntı telefon ticareti yaptığı belirlenen yerlere dün operasyon yaptı.

Fatih'te klonlanmış cep telefonu operasyonu: 8 gözaltı (1), System.String[]
İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'in Aksaray bölgesinde çalıntı telefon ticareti yaptığı belirlenen yerlere dün operasyon yaptı. Aksaray Yeraltı Çarşısı'nda bulunan cep telefonu satan yerlere yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yaklaşık 300 klonlanmış cep telefonu ve 700 telefon parçasına el konuldu. Kaçakçılık polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:54 Kaynak: DHA
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