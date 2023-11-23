Fatih'te Kömürlükte Ceset Bulunan Kişi İçin Müebbet Hapis İstendi

FATİH'TE apartmanın kömürlüğünde cesedi parçalanmış halde bulunan 65 yaşındaki Celal H.'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 79 yaşındaki Sitrak Kaplan'ın 'canavarca hisle öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sitrak Kaplan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki ve sanık avukatları duruşmaya katıldı. Duruşmada, BTK kayıtlarında yer alan 25 Ekim 2022'de sanık ile 25 dakikalık telefon görüşmesi olan Mahzuni E., tanık olarak dinlendi.

"PANİK İÇERİSİNDEYDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mahzuni E., diş problemi olduğu için Aksaray tarafına gittiğini, parka otururken sanık ile tesadüfen tanıştığını söyledi. Sanığın kendisine dişçi tanıdığı olduğunu ve yardımcı olacağını söylediğini belirten tanık, 'Sitrak, ne yapıyorsun tarzında telefon açıyordu. Kendisinin erkeklere cinsel eğilimi ile alakalı şüphelerim olmadı. Celal Han'dan hiç bahsetmedi" dedi. 25 Ekim 2022'de sanığın telaş içerisinde kendisini aradığını, ağlamaklı konuştuğunu anlatan tanık, 'Bir kalp krizinden bahsetti. Dinledim. Ne demek istiyorsun, neden arıyorsun tarzında konuştum. Duraklayarak konuşuyordu. Aşırı bir panik içerisindeydi. Konuşmalarından rahatsız oluyordum. Sonra kendisinden uzaklaştım" diye konuştu.

SAVCI MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Tanık ifadesine karşı sanık Sitrak Kaplan, "Hayatımdan her şey silindi. Kafam silinmiş. Mahzuni'yi tanımıyorum. Ben kendimi bile tanımıyorum" dedi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın üzerine atılı 'Hırsızlık' suçu kapsamında şüpheler olduğunu, 'Şüpheden sanık yararlanır" ilkesini göz önünde bulundurarak beraatına istedi. Mütalaada savcı, Sitrak Kaplan'ın 'Kasten öldürme' suçu yönünden ise sanığın maktulü kesici aletle vücudunun çok sayıda yerine vurarak canavarca hisle öldürdüğünü ve sonrasında cesedi dört parçaya ayırdığını belirterek müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaaya karşı savunma yapmak için taraf avukatları süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Sitrak Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Cevat H.'nin babası Celal H. (65) hakkında 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu üzerine Celal H.'nin en son sanık Sitrak Kaplan (79) ile Kocamustafapaşa'da buluştuğunun öğrenildiği aktarıldı. Arama çalışmaları devam ederken Sitrak Kaplan'ın kızının emniyeti arayarak babasının telaşlı bir halde evden ayrıldığını bildirmesinin ardından polis ekiplerinin sanık Kaplan'ın evinde 31 Ekim 2022 tarihinde arama yaptığı, kömürlükte Celal H.'nin parçalara ayrılmış cesedinin bulunduğu anlatıldı.

İddianamenin devamında, arama çalışmalarının yapıldığı gün sokakta yürüdüğü sırada üstünde iki bıçak ile yakalanan Sitrak Kaplan'ın ifadesine yer verildi. Kaplan ifadesinde, maktul ile aralarında cinsel birliktelik olduğunu iddia ederek, en son beraber oldukları sırada maktulün öne doğru düştüğünü, tepki gelmeyince öldüğünü anladığını anlattı.

CEP TELEFONUNU ALDIKTAN SONRA CESEDİ PARÇALAMIŞ

Sanık ifadesinde, Celal H.'nin cesedini parçalara ayırıp çuvallara koyduğunu ve ilerleyen zamanda bu çuvalları tek tek çıkarıp bir yere gömmeyi düşündüğünü belirtti. Kaplan, maktulün üzerindeki 310 lira, bıçak ve cep telefonunu aldığını, maktul ile aralarındaki ilişkinin duyulmasından korktuğu için şok halinde cesedi parçaladığını anlattı.

SANIĞIN İFADESİ ÇÜRÜTÜLDÜ

Adli Tıp Kurumu raporunun yer aldığı iddianamede, dört çuval içerisinde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede maktulün ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklı olduğu aktarıldı. Sanık Kaplan, savunmasında maktulün kendiliğinden öldüğünü beyan etse de dosyadaki raporların sanığın ifadesini çürüttüğü de belirtildi. Sanık Sitrak Kaplan hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çekerek öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.