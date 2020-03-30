Fatih'te kontrolden çıkan 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını... - Son Dakika

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Fatih'te kontrolden çıkan 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını...
6 saat önce
Fatih'te kontrolden çıkan 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Fatih'te kontrolden çıkan 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
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