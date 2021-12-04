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Fatih'te otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı - Son Dakika

Fatih'te otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı

04.12.2021 12:37

Fatih'te otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı Fatih Topkapı Alt geçitte direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü kaldırıma çarptı.

Fatih'te otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı

İSTANBUL - Fatih Topkapı Alt geçitte direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil bir başka araca çarparak durabildi. Takla atan otomobilin sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Topkapı Alt geçidi Cevizlibağ istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 35 TN 110 plakalı Renault Scenic marka otomobilin sürücüsü Ömer Çetinkaya, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, sol şeritte ilerleyen Anıl ışık hakimiyetindeki 34 EC 6609 plakalı Ford Transit marka araca vurarak durabildi. Çetinkaya yan yatmış aracın içerisinden sürücülerin yardımıyla çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazadan burnu bile kanamadan kurtulan Çetinkaya'yı ayakta tedavi etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri hazır bekledi. Kazaya karışan araç sürücüsü Anıl Işık "Buradan böyle geliyordu. 'Son anda frene bastım' dedi. Galiba süratliydi. Sonra takla ata ata geldi bana çarptı. Bana çarpmasa duvara çarpacaktı. Ben normal gidiyordum. Son anda fark edebildim" dedi.

Öte yandan kazadan dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın kaldırılması trafik akışı normale döndü.

Fatih'te otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
Fatih'te otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
Fatih'te otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
Fatih'te otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
Fatih'te otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
Fatih'te otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
Fatih'te otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı

Otomobil, Tragger, Topkapı, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı - Son Dakika


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