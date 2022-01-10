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FATİH'TE KÖPEĞE CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ AKIL HASTALIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN GÖZLEM ALTINA ALINACAK - Son Dakika

FATİH'TE KÖPEĞE CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ AKIL HASTALIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN GÖZLEM ALTINA ALINACAK

10.01.2022 15:09

FATİH'te sokak köpeğine şiddet uygulayıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelinin, akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi için gözlem altına alınmasına karar verildi.

FATİH'te sokak köpeğine şiddet uygulayıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelinin, akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi için gözlem altına alınmasına karar verildi.

Ayvansaray Mahallesi'nde dün köpeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ö.B. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Müracaat Savcılığı'na çıkarılan şüpheli Ö.B. davranışları ve soruşturmayla ilgili olmayan sözler söylemesi üzerine akıl hastası olma ihtimali gözetilerek İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen raporda, şüphelinin psikotik bozukluk veya şizofreni hastalığı olduğu düşünüldüü, paranoid hezeyanlarının mevcut olduğu ve atak halinde olduğu, toplum için tehlikelilik arz ettiği, tehlikeliliği geçene kadar psikiyatri servisinde yatırılarak tedavi edilmesi gerektiği bildirildi. Bunun üzerine savcılık, suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan şüpheli Ö.B'nin ceza ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için gözlem altına alınması için mahkemeye talepte bulundu.

ÜÇ HAFTAYI GEÇMEMEK ÜZERE GÖZLEM ALTINA ALINACAK

Nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan sabıkasız, bekar ve işsiz olduğunu söyleyen şüpheli Ö.B'nin, Hastaneye gitmek istemiyorum, çalışmak istiyorum dediği öğrenildi. Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin akıl hastası olduğunu belirterek tespiti için gözlem altına alınmasını talep etti. Hakimlik, savcılığın talebini yerinde bularak şüphelinin akıl hastası olup olmadığının ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde üç haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Sokak'ta meydana gelmişti. Sokak köpeğine şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli, mahalle sakinleri tarafından polise ihbar edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Ö.B'yi yakalayarak gözaltına almıştı. Şiddet gördüğü iddia edilen köpek ise Fatih Belediyesi ekiplerine teslim edilmişti. Köpek, ekipler tarafından tedavi edilmek üzere barınağa götürülmüştü. Şiddete uğradığı iddia edilen köpek ile mahalle sakinlerinin olay yerindeki görüntüleri, cep telefonu kamerasına da yansımıştı.

FATİH'TE KÖPEĞE CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ AKIL HASTALIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN GÖZLEM ALTINA ALINACAK
FATİH'TE KÖPEĞE CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ AKIL HASTALIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN GÖZLEM ALTINA ALINACAK
FATİH'TE KÖPEĞE CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ AKIL HASTALIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN GÖZLEM ALTINA ALINACAK

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Ayvansaray, Adli Tıp, İstanbul, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE KÖPEĞE CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ AKIL HASTALIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN GÖZLEM ALTINA ALINACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: FATİH'TE KÖPEĞE CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ AKIL HASTALIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN GÖZLEM ALTINA ALINACAK - Son Dakika
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