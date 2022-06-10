Fatih'te köpeği yola atmaya çalışan kişi darbedildi - Son Dakika
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Fatih'te köpeği yola atmaya çalışan kişi darbedildi

10.06.2022 16:23

Fatih'te boynundan tuttuğu köpeği araçların geçtiği yola atmaya çalışan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi, vatandaşlarca darbedildi.

Fatih'te boynundan tuttuğu köpeği araçların geçtiği yola atmaya çalışan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi, vatandaşlarca darbedildi.

Alınan bilgiye göre, 8 Haziran'da Millet Caddesi'nde bir köpek, kaldırımda yürüyen kişinin peşine takıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, köpeğin ensesinden tutarak arabaların seyrettiği caddeye doğru sürüklemeye başladı.

Kişinin elinden kurtulmayı başaran köpek bir kez daha kaldırıma geldi. Yeniden köpeği yakalayarak caddeye sürükleyen kişiye, çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu.

Çıkan tartışmada vatandaşlarca darbedilen kişi olay yerinden kaçtı.

Bu arada, olay anı güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih'te köpeği yola atmaya çalışan kişi darbedildi
Fatih'te köpeği yola atmaya çalışan kişi darbedildi
Fatih'te köpeği yola atmaya çalışan kişi darbedildi
Fatih'te köpeği yola atmaya çalışan kişi darbedildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te köpeği yola atmaya çalışan kişi darbedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te köpeği yola atmaya çalışan kişi darbedildi - Son Dakika
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