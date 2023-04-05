Fatih'te akıllara durgunluk veren cinayet! 16 yaşındaki çocuk, elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

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Fatih'te 1 Nisan Cumartesi günü meydana gelen olayda, bir otelde çalışan Afganistan uyruklu A.Ş. (16) evinde elleri ve ayakları önden bağlanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, adreste inceleme yaptı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

A.Ş'nin aynı evde babası Murad Ş. (40), Afganistan uyruklu Suhrap S. (18) ve yine Afganistan uyruklu H.S. (16) ile birlikte kaldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede talihsiz gencin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Detaylı araştırmalarda ise evde olağan dışı herhangi bir dağınıklığın olmadığı, A.Ş'ye ait özel eşyaların içeride olduğu tespit edildi.

BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Suhrap S. ve baba Murad Ş. isimli şahıslar Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, yaşı küçük olan H.S. ise Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.

EVE GELDİKLERİNDE ÖLÜ BULMUŞLAR

Suhrap S. ve H.S.'nin ifadelerinde aynı evde 4 kişi kaldıklarını, kendilerinin saat 23.45 sıralarında işten eve geldiklerini, kapının açık olduğunu, A.Ş'yi ölü olarak bulduklarını ve ardından polise haber verdiklerini iddia ettikleri öğrenildi.