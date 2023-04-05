Fatih'te akıllara durgunluk veren cinayet! 16 yaşındaki çocuk, elleri ve ayakları bağlı halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te akıllara durgunluk veren cinayet! 16 yaşındaki çocuk, elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

05.04.2023 16:07

Fatih'te bir otelde çalışan Afganistan uyruklu 16 yaşındaki genç, evinde elleri ve ayakları önden bağlanmış olarak bulundu. Gencin boğularak öldürüldüğü anlaşılırken, aralarında gencin babasının da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. İki ev arkadaşı, eve geldiklerinde A.Ş'yi ölü olarak bulduklarını ve ardından polise haber verdiklerini ileri sürdü.

Fatih'te 1 Nisan Cumartesi günü meydana gelen olayda, bir otelde çalışan Afganistan uyruklu A.Ş. (16) evinde elleri ve ayakları önden bağlanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, adreste inceleme yaptı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

A.Ş'nin aynı evde babası Murad Ş. (40), Afganistan uyruklu Suhrap S. (18) ve yine Afganistan uyruklu H.S. (16) ile birlikte kaldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede talihsiz gencin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Detaylı araştırmalarda ise evde olağan dışı herhangi bir dağınıklığın olmadığı, A.Ş'ye ait özel eşyaların içeride olduğu tespit edildi.

Fatih'te korkunç cinayet: 16 yaşındaki yabancı uyruklu genç elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Suhrap S. ve baba Murad Ş. isimli şahıslar Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, yaşı küçük olan H.S. ise Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.

EVE GELDİKLERİNDE ÖLÜ BULMUŞLAR

Suhrap S. ve H.S.'nin ifadelerinde aynı evde 4 kişi kaldıklarını, kendilerinin saat 23.45 sıralarında işten eve geldiklerini, kapının açık olduğunu, A.Ş'yi ölü olarak bulduklarını ve ardından polise haber verdiklerini iddia ettikleri öğrenildi.

Fatih'te korkunç cinayet: 16 yaşındaki yabancı uyruklu genç elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kız arkadaşının evinde intihar etti! Balkonda asılı halde bulundu Kız arkadaşının evinde intihar etti! Balkonda asılı halde bulundu Sarayburnu'nda kaçak su ürünleri avcılığı yapan trol teknesine el konuldu Sarayburnu'nda kaçak su ürünleri avcılığı yapan trol teknesine el konuldu

Afganistan, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te akıllara durgunluk veren cinayet! 16 yaşındaki çocuk, elleri ve ayakları bağlı halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Beşiktaş, TFF'ye çok sert sözlerle yüklendi: Takke düşmüş, kel görünmüştür
16:13 Beşiktaş, TFF'yi açık açık hukuksuzlukla suçladı: Takke düşmüş, kel görünmüştür
16:13 Zahide Yetiş, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında her şeyi anlattı! 9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmiş
16:13 Kürsüden kurşun fırlatan Akşener'e, AK Parti'den sert tepki: Meclis'te kurşun sergisi tehdittir
16:05 Cimbomdan şampiyonluk marşı! İşte Galatasaray'ın yeni şarkısı
15:59 Aslan şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Galatasaray'ın yeni marşı
15:33 Elazığ'daki aile katliamında yeni detay: Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş
15:33 Elazığ'daki aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı! Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş
15:24 Jorge Jesus'tan olay yaratan Ali Koç paylaşımı! Başkanın suratını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
15:23 Dijital habercilikte çığır açan teknoloji: Haberler.com'dan sanal gerçeklik gözlükleri ile izlenebilecek 360 derece videolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2023 16:40:42. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te akıllara durgunluk veren cinayet! 16 yaşındaki çocuk, elleri ve ayakları bağlı halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement