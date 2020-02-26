FATİH'TE KORKUTAN ALEVLER - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE KORKUTAN ALEVLER - Son Dakika

FATİH'TE KORKUTAN ALEVLER

6 saat önce

FATİH'te 2 katlı bir binada çıkan yangın korkuttu.

FATİH'TE KORKUTAN ALEVLER, System.String[]
FATİH'te 2 katlı bir binada çıkan yangın korkuttu.

Yangın saat 15.30 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi Hoca Çakır Caddesi üzerinde bulunan binada çıktı.

Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin sıktığı suyla ıslanan bir muhabbet kuşu yanan binanın yanındaki merdivenlere kondu. Islandığı için uçamayan muhabbet kuşuna bir sağlık çalışanıda ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Yanan binadan görüntü

-Alevli görüntü cep telefonu görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-İtfaiyenin sıktığı suyla ıslanan muhabbet kuşu

-Sağlık çalışanının muhabbet kuşuna müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da oto tamircide patlama: O anlar kamerada
Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:52:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FATİH'TE KORKUTAN ALEVLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]