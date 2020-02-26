Fatih'te korkutan alevler - Son Dakika
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Fatih'te korkutan alevler

7 saat önce

FATİH'te 2 katlı bir binada çıkan yangın korkuttu.

FATİH'te 2 katlı bir binada çıkan yangın korkuttu.

Yangın saat 15.30 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi Hoca Çakır Caddesi üzerinde bulunan binada çıktı.

Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin sıktığı suyla ıslanan bir muhabbet kuşu yanan binanın yanındaki merdivenlere kondu. Islandığı için uçamayan muhabbet kuşuna bir sağlık çalışanıda ilgi gösterdi.

Fatih'te korkutan alevler

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:48 Kaynak: DHA
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