Son Dakika › 3. Sayfa › Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralı - Son Dakika
Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralı
6 saat önce
Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralıİSTANBUL - Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralı
İSTANBUL - Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Fatih'te 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken yangının çevrede korkuya neden olduğu görüldü.
Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor