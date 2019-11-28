Son Dakika Haberleri: Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralı - Son Dakika

Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralı

6 saat önce

Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralıİSTANBUL - Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralı

İSTANBUL - Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fatih'te 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken yangının çevrede korkuya neden olduğu görüldü.

Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralı

İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
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