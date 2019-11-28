Son Dakika Haberleri: Fatih'te korkutan gecekondu yangını
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te korkutan gecekondu yangını - Son Dakika

Fatih'te korkutan gecekondu yangını

6 saat önce

Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Fatih'te korkutan gecekondu yangını, System.String[]

Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


Fatih'te 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken yangının çevrede korkuya neden olduğu görüldü. - İSTANBUL

İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:12 Kaynak: İHA
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