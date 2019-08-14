Son Dakika Haberleri: Fatih'te korkutan otel yangını: Otelde kalanlar tahliye edildi
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Fatih'te korkutan otel yangını: Otelde kalanlar tahliye edildi

4 dakika önce

Fatih'te korkutan otel yangını: Otelde kalanlar tahliye edildiFatih'te bir otelde yangın çıktı.

Fatih'te korkutan otel yangını: Otelde kalanlar tahliye edildi, System.String[]
Fatih'te korkutan otel yangını: Otelde kalanlar tahliye edildi
Fatih'te bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar kendi imkanlarıyla hızla oteli terk ederken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde kalan bazı turistler dumandan etkilenirken ekiplerin çalışması sürüyor.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:52 Kaynak: İHA
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