Fatih'te korkutan otel yangını: Otelde kalanlar tahliye edildi

Fatih'te korkutan otel yangını: Otelde kalanlar tahliye edildiFatih'te bir otelde yangın çıktı.

Fatih'te korkutan otel yangını: Otelde kalanlar tahliye edildi

Fatih'te bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar kendi imkanlarıyla hızla oteli terk ederken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde kalan bazı turistler dumandan etkilenirken ekiplerin çalışması sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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