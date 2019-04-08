Son Dakika Haberleri: Fatih'te Korkutan Yangın

Fatih'te Korkutan Yangın

1 saat önce

Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın giriş katındaki restoranın bacasında başlayan yangın dış cepheye sıçradı.

Fatih'te Korkutan Yangın, System.String[]
Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın giriş katındaki restoranın bacasında başlayan yangın dış cepheye sıçradı. Klima dış ünitelerinin de patladığı yangında dış cephede maddi hasar meydana geldi. Vatan Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın giriş katında hizmet veren bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacanın bulunduğu dış cepheyi de saran alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Yanan bacaya yakın olan klima dış üniteleri de yangın sırasında patladı. Binanın dış cephesinin 6 katını da saran yangında kopan parçalar aşağıya düşerek tehlikeye neden oldu. Bina yakınına park edilen araçlar zarar görmemesi için oldukları yerden çekildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

(Serdal Altıntepe - Davut Has/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:11 Kaynak: İHA

Vatan Caddesi, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret Türk Telekom 8 Bin Lira Maaşla Çalışacak Eleman Arıyor YSK, HDP'nin Muş Başvurusunu Kabul Etmedi Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:37:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te Korkutan Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]