Fatih'te korkutan yangın - Son Dakika

Fatih'te korkutan yangın

İSTANBUL - Fatih'te 4 katlı binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan binanın çatısına da sıçradı.

Olay Fatih, Seyid Ömer Mahallesi, Dr. Şükrü Bey Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın en üst katına

bilinmeyen nedenle yangın çıktı. kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan 2 katlı binanın çatısına sıçradı. Yangın esnasında yükselen patlama sesi paniğe neden oldu. Yangının çıktığı kattaki vatandaşlar binadan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı sokak polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Ekipler binada bulunan vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonrası alevlerin yükseldiği katta ve yan binanın çatısında maddi hasar meydan geldi.