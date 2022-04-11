Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu

11.04.2022 06:09

Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı.

Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı. Yangında ölü veya yaralı olmazken 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Ön Sokakta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın, çevrede kısa süreliği paniğe neden oldu. Vatandaşların panik içinde sokağa çıktığı görüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti. Yangın sonrası dairede büyük hasar oluştu. Daire içindeki eşyalar adeta küle döndü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu
Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu
Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu

YORUMLAR
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İSTANBUL-KARTAL'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI İSTANBUL-KARTAL'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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