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Fatih'te korkutan yangın: Metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı - Son Dakika

Fatih'te korkutan yangın: Metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı

02.01.2022 05:33

Fatih'te korkutan yangın: Metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı İSTANBUL - Fatih'te metruk binada çıkan yangın yanında bulunan 3 binaya sıçradı.

Fatih'te korkutan yangın: Metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı

İSTANBUL - Fatih'te metruk binada çıkan yangın yanında bulunan 3 binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında metruk binanın duvarı çöktü.

Yangım saat 03.30'da Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi Tarakçı Hüsnü Sokak üzerinde bulunan metruk binada çıktı. Edinilen bilgiye göre metruk binanın içerisinden alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa süre içinde yan tarafta bulunan iki binaya sıçradı.

Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının olduğu yere gelen ekipler alevlere dört bir yandan müdahale etti. Yangın kısa süre içinde kontrole alındı.

Ahşap bir binada yangın başladı

Metruk binadan yanındaki iki binaya sıçrayan alevlerin kontrol altına alınmasının ardından diğer bir binadan alevler yükselemeye başladı. Yangını gören mahalle sakinlerinin panik anları ise o kameralar tarafından kaydedildi. Ekipler, yükselen alevleri tamamen söndürdü.

"20 senedir boş orası"

Metruk binanın boş olduğunu söyleyen bir mahalleli sakini de, "Biz yatıyorduk bir baktık sesler geliyor. Bir kalktık yanıyor, şükür orada kimse kalmıyordu. 20 senedir boş orası. İtfaiye araçlarının sesini duyduk" şeklinde konuştu.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

Fatih'te korkutan yangın: Metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı
Fatih'te korkutan yangın: Metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı
Fatih'te korkutan yangın: Metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı
Fatih'te korkutan yangın: Metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı
Fatih'te korkutan yangın: Metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı

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Fatih Koca, İtfaiye, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te korkutan yangın: Metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te korkutan yangın: Metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı - Son Dakika
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