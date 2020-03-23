FATİH'TE KORONAVİRÜS DOLANDIRICILIĞI - Son Dakika
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FATİH'TE KORONAVİRÜS DOLANDIRICILIĞI

6 saat önce

FATİH'te koronavirüs nedeniyle baygınlık geçirdiğini söyleyerek vatandaşlardan para istediği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

FATİH'te koronavirüs nedeniyle baygınlık geçirdiğini söyleyerek vatandaşlardan para istediği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde çekildiği tespit edilen ve "bakın burada vatandaş koronadan öldü" denilerek sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir görüntü üzerine harekete geçti. Görüntüleri inceleyen emniyet ekipleri, görüntülerde yerde yatan kişinin 60 yaşlarında olduğunu belirlerken, görüntüyü çeken kişinin de 'bakın burada vatandaş koronadan öldü' dediğini tespit etti. Videoyu inceledikten sonra görüntülerin kaydedildiği noktaya giderek çevredekilerle görüşen polis, yaptığı araştırmalarda yerde yatan kişinin Selahattin U. olduğunu belirledi. Selahattin U.'nun cadde üzerindeki üniversitenin önünde kendisini birden yere attıktan sonra yardım için yanına gelen kişilerden para istediği, yanına gelenlerin ise adamın koronavirüsten dolayı baygınlık geçirdiğini düşünerek yardım amaçlı para verdikleri tespit edildi. Bu bilgilerin ardından emniyet ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Selahattin U. Küçükpazar Caddesideki bir lokantanın önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Selahattin U.'nun Beyazıt Polis Merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

FATİH'TE KORONAVİRÜS DOLANDIRICILIĞI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gümüşpala, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:11 Kaynak: DHA

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