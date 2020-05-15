Fatih'te koronavirüs tedbirlerine uymayan dernek mühürlendi - Son Dakika

Ruhsatsız olduğu belirlenen dernek binası da ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Söz konusu adrese giden ekipler, içeride 12 kişinin bulunduğunu ve 4'ünün kumar oynadığını tespit etti. Dernektekilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 41 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Fatih 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken içeride 12 kişinin bulunduğu ve kumar oynandığı belirlenen dernek mühürlendi.

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