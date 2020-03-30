Fatih'te Koronavirüs tedbirlerine uyulmadı - Son Dakika

Fatih'te Koronavirüs tedbirlerine uyulmadı
6 saat önce
FATİH'te Koronavirüs yasaklarına rağmen vatandaşların parklarda bir arada oturdular.
FATİH'te Koronavirüs yasaklarına rağmen vatandaşların parklarda bir arada oturdular. Yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların Fatih Saraçhane Parkı ve Anıt Park'ta sosyal mesafe kuralına aldırış etmediği görüldü. Parkta bulunan özel güvenlik görevlileri toplu halde oturan vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:51 Kaynak: DHA
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