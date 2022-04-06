Fatih'te küçük kızların saç başa kavgası kamerada - Son Dakika
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Fatih'te küçük kızların saç başa kavgası kamerada

06.04.2022 10:05

Fatih'te küçük kızların saç başa kavgası kamerada Küçük kızlar saç başa kavga etti, kopardığı saçı marifet gibi gösterdi Fatih'te küçük kızlardan oluşan iki grup, henüz bilinmeyen bir sebeple saç saça baş başa kavga etti.

Fatih'te küçük kızların saç başa kavgası kamerada

Küçük kızlar saç başa kavga etti, kopardığı saçı marifet gibi gösterdi

İSTANBUL - Fatih'te küçük kızlardan oluşan iki grup, henüz bilinmeyen bir sebeple saç saça baş başa kavga etti. Erkeklerin ayırdığı kavgada kızlardan biri elinde kalan saçları marifet gibi gösterirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında karşılaşan kız çocukları, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kızların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, bir kızın karşı tarafta olan birinin saçını çekmesiyle ortalık karıştı. Kızlar birbirleriyle adeta saç saça, baş başa kavgaya ederken, yumruk ve tekmeler de havada uçuştu. Daha sonra sokakta bulunan erkeklerin araya girmesiyle kavga ayrıldı. Bu sırada bir kız ise, arkadaşının başından kopardığı saçları marifet gibi gösterdi. Yaşanan kavga anları ise sokakta bulunan başka biri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Fatih'te küçük kızların saç başa kavgası kamerada
Fatih'te küçük kızların saç başa kavgası kamerada
Fatih'te küçük kızların saç başa kavgası kamerada

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kavga, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te küçük kızların saç başa kavgası kamerada - Son Dakika


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