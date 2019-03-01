Son Dakika Haberleri: Fatih'te Kudüs'lü Kadınlara Destek Eylemi

Fatih'te Kudüs'lü Kadınlara Destek Eylemi

40 dakika önce

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA Fatih'te Filistinli kadınlara destek olmak için 'Küdüs için Hepimiz Meryem'iz' yürüyüşü düzenlendi.

Fatih'te Kudüs'lü Kadınlara Destek Eylemi, System.String[]
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA 

Fatih'te Filistinli kadınlara destek olmak için 'Küdüs için Hepimiz Meryem'iz' yürüyüşü düzenlendi. 

Aralarında Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bulunduğu bir grup Kudüs'lü kadınlara destek olmak amacıyla Fatih Camii'nden Saraçhane Parkı'na yürüyüş düzenledi.

Fatih Camii'nde, öğle vakti bir araya gelen grup üyeleri tekbir getirip "Kudüs halkı yalnız değildir", "Kudüs'e selam direnişe devam" sloganları attı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Saraçhane Parkı'na yürüdü. Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamada "Filistin'de Küdüs'de yaşanan acıları hepimiz az çok biliyoruz. Bu sıkıntıların bütün dünyada duyulmasını istiyoruz. Yaşanan girdaptan en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlardır " denildi. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Gruptan detay 

-Basın açıklması 

-Genel ve Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:41 Kaynak: DHA

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