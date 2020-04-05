Fatih'te kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi - Son Dakika

Fatih'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken ve kumar oynatılan bir kıraathane mühürlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 3 Nisan'da Balat Mahallesi Ayan Caddesi üzerindeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.

Kıraathanede 5 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. İçeride bulunan 15 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 392'şer lira ceza uygulanırken kumar oynarken suçüstü yakalanan 5 kişiye de para cezası kesildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi İsmail R.E. bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.