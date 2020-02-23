FATİH'TE KUNDAKLANAN ARAÇLARDAKİ HASAR GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Fatih'te maskeli kişi ya da kişilerce park halindeki 9 otomobil kundaklandı. Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ederken, araçlardaki hasar büyüklüğü ise gündüz ortaya çıktı.

Fatih, Ayvansaray Mahallesinde saat 03.15 sıralarında yüzleri maskeli kişi ya da kişiler Mumhane Caddesinde park halindeki 9 araca yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Araçlar kısa sürede alev topuna dönerken, şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardaki yangın söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Öte yandan araçlarda oluşan hasar gündüz ortaya çıktı. Araçlar yandığı sırada oluşan patlamalarla çevredeki bazı dairelerin camlarının kırıldığı görüldü.

Otomobili yanan İbrahim Karaosman " Biz bir gürültüyle uyandık. Bütün araçlarda ateş vardı. Ben hortum takarak su ile müdahale etmeye çalıştım. Ama bir tesiri olmadı. Bir şey dökerek yaktılar. Alevleri görünce biz patlama olacak diye korktuk. Doğalgaz patlayacak evler yanacak diye düşündük." dedi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Araçlarda oluşan hasar (gündüz görüntüsü)

-Mahalle sakini röp

-Genel ve detaylar