FATİH'TE KURAL İHLALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ
Fatih Vatan Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir sürücü, 3 araca çarptı.
Fatih Vatan Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir sürücü, 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 01.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen İbrahim B'nin kullandığı 34 BH 4043 plakalı hafif ticari araç, önce kavşaktan geçmek üzere olan Vahap Ercan idaresindeki 34 CEA 073 plakalı otomobile ardından Binali Aktan yönetimindeki 34 TK 9895 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki belediye aracına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı İbrahim Berk'i ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi'nde trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 02:00 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › FATİH'TE KURAL İHLALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ - Son Dakika
Son Dakika 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 20:20 Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti 18:30 17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:13 Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 14:48 Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 12:07 Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu 09:30 Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 08:09 Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor