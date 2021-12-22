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FATİH'TE KURALLARA UYMAYAN TAKSİCİLERE CEZA KESİLDİ - Son Dakika

FATİH'TE KURALLARA UYMAYAN TAKSİCİLERE CEZA KESİLDİ

22.12.2021 14:33

FATİH'te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi sürücülerine ceza kesildi.

FATİH'te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi sürücülerine ceza kesildi. Taksimetre açmadığı için ceza kesilen sürücü, Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksileri denetledi. Aksaray metro istasyonu önündeki denetimde ekipler, kurallara uymayan taksi sürücülere ceza yazdı. Denetimde emniyet kemeri takmayan bir sürücüye 144 lira, taksimetre açmayan sürücüye ise 652 lira yolcu seçen sürücüye ise bin 339 lira cezai işlem uygulanırken 10 gün de aracını bağlandı.

FİKRİM YOKTU

Taksimetre açmayan taksici Burak Başel, 'Kendisi sürekli müşterim. Taksimetre açmamı istemiyor. Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu dedi.

Denetimde bir kusuru bulunmayan taksi sürücüsü Remzi Tecit, 'Denetimleri çok iyi buluyorum. Taksimetre açmaları lazım. Yolcu seçmemeleri lazım. Biz düzgün bir vaziyette çalışıyoruz. Trafikte onları yakalamamız lazım ifadelerini kullandı.

FATİH'TE KURALLARA UYMAYAN TAKSİCİLERE CEZA KESİLDİ
FATİH'TE KURALLARA UYMAYAN TAKSİCİLERE CEZA KESİLDİ
FATİH'TE KURALLARA UYMAYAN TAKSİCİLERE CEZA KESİLDİ
FATİH'TE KURALLARA UYMAYAN TAKSİCİLERE CEZA KESİLDİ
FATİH'TE KURALLARA UYMAYAN TAKSİCİLERE CEZA KESİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE KURALLARA UYMAYAN TAKSİCİLERE CEZA KESİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FATİH'TE KURALLARA UYMAYAN TAKSİCİLERE CEZA KESİLDİ - Son Dakika
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