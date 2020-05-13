Fatih'te kuyumcu soygunu girişimi kamerada - Son Dakika

İstanbul Fatih'te, bir kuyumcunun camını kırarak içeri giren hırsız, başka bir kuyumcuyu soymak isterken olay yerine gelen polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Yaşanan hırsızlık girişimi ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldiği bilgisini alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede verilen adrese hareket etti. Kuyumcuya cam kapısı kırılarak girildiğini belirleyen polis, içeride kimsenin olmadığını gördü. Polisin incelemeleri devam ederken bu kez olay yerine yakın bir kuyumcu dükkanının alarmı çaldı. Hemen yakındaki kuyumcu dükkanına hareket eden polis, iş yerinin vitrin camının kırıldığını fark etti. Bu sırada polisin geldiğini gören hırsızlık zanlısı, kırık camdan dışarıya çıkarak kaçmaya başladı. Soyguncunun dışarı çıkarak kaçtığını gören emniyet ekipleri, şüphelinin peşinden koştu. Yaşanan kovalamaca sonrası Tacikistan uyruklu olduğu belirlenen Mamadjon T. (35) adlı soyguncu, aynı mahalledeki Koska Caddesi üzerinde bulunan bir binanın merdiven boşluğunda saklandı. Zanlının merdiven boşluğuna gizlendiğini gören polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada herhangi bir ziynet eşyasına rastlanmazken, kuyumcularda altın asmak için kullanılan 15 adet sarı renkli halka ve 59 adet mermi ele geçirdi. Yakalanan Mamadjon T. ise tahkikat işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan zanlının girdiği iş yerinde tezgahlarda altın araması güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

(Sadık Kahraman/İHA)