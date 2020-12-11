Fatih'te kuyumcu soygunu kamerada - Son Dakika

Fatih'te kuyumcu soygunu kamerada
11.12.2020 16:11
FATİH'te önceki gün gerçekleşen kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı.
FATİH'te önceki gün gerçekleşen kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Fatih'te bir kuyumcuda meydana gelmişti. Yabancı uyruklu silahlı 3 kişi kuyumcu çalışanını darp ederek soygun gerçekleştirmiş, geldikleri araçla kaçmaya çalışırken kazaya karışan şüpheliler ellerindeki çuvallarla yaya olarak kayıplara karışmıştı. Soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde kuyumcuya giren susturucu silahlı soyguncular çalışanı darp ederek etkisiz hale getiriyor ardından vitrindeki altınları çantaya dolduruyor. Bu sırada bir soyguncu çalışanın başında bekliyor.
- İstanbul
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