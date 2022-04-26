İSTANBUL-FATİH'TE KUYUMCU SOYGUNU, ŞÜPHELİLERİN NEDEN OLDUĞU YANGINLA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-FATİH'TE KUYUMCU SOYGUNU, ŞÜPHELİLERİN NEDEN OLDUĞU YANGINLA ORTAYA ÇIKTI

26.04.2022 06:55

Fatih'te kuyumcuya ait atölyeye giren şüpheliler, atölyedeki altınları çalarak kayıplara karıştı.

Fatih'te kuyumcuya ait atölyeye giren şüpheliler, atölyedeki altınları çalarak kayıplara karıştı. Kuyumcudaki soygun, şüphelilerin demir kapıyı keserken, çıkardıkları yangından sonra çalan alarmla birlikte işyeri sahibinin güvenlik kamerasına bakması ile ortaya çıktı.

Olay, Haseki Sultan Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Turgut Özal Millet Caddesi'nde bulunan kuyumcuya plakası alınamayan bir otomobille gelen kişi ya da kişiler, kuyumcunun bulunduğu apartmana girdi. Apartmanın bodrum katından kuyumcuya ait atölyeye ulaşmak için duvarı delen soyguncular, atölyenin demir kapısını da oksijen tüpü kullanarak kesti. Bu sırada binada çıkan yangın, alarmın çalmasına neden oldu. Alarma aldırış etmeyen soyguncular, kuyumcunun zemin katında bulunan atölyesindeki altınları alarak kısa sürede kayıplara karıştı.

İŞYERİ SAHİBİ KAMERADAN GÖRDÜ, POLİSİ ARADI

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen işyeri sahibi, dükkandaki alarm bildiriminin kendine ulaşması üzerine evden kamera görüntülerini izledi. Kuyumcudaki yangını gören işyeri sahibi durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Kuyumcuda inceleme yapan polis ekipleri ise, apartmanın bodrum katında bulunan kuyumcuya ait atölyenin duvarının delinerek soygun yapıldığını tespit etti. Kuyumcudan 3 kilo altın çaldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili polis çalışma başlattı.

İSTANBUL-FATİH'TE KUYUMCU SOYGUNU, ŞÜPHELİLERİN NEDEN OLDUĞU YANGINLA ORTAYA ÇIKTI
İSTANBUL-FATİH'TE KUYUMCU SOYGUNU, ŞÜPHELİLERİN NEDEN OLDUĞU YANGINLA ORTAYA ÇIKTI
İSTANBUL-FATİH'TE KUYUMCU SOYGUNU, ŞÜPHELİLERİN NEDEN OLDUĞU YANGINLA ORTAYA ÇIKTI
İSTANBUL-FATİH'TE KUYUMCU SOYGUNU, ŞÜPHELİLERİN NEDEN OLDUĞU YANGINLA ORTAYA ÇIKTI
İSTANBUL-FATİH'TE KUYUMCU SOYGUNU, ŞÜPHELİLERİN NEDEN OLDUĞU YANGINLA ORTAYA ÇIKTI
İSTANBUL-FATİH'TE KUYUMCU SOYGUNU, ŞÜPHELİLERİN NEDEN OLDUĞU YANGINLA ORTAYA ÇIKTI
İSTANBUL-FATİH'TE KUYUMCU SOYGUNU, ŞÜPHELİLERİN NEDEN OLDUĞU YANGINLA ORTAYA ÇIKTI
İSTANBUL-FATİH'TE KUYUMCU SOYGUNU, ŞÜPHELİLERİN NEDEN OLDUĞU YANGINLA ORTAYA ÇIKTI

YORUMLAR
500
Fatih Millet Caddesi'nde oksijen tüpüyle kuyumcu soydular Fatih Millet Caddesi'nde oksijen tüpüyle kuyumcu soydular Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı! Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-FATİH'TE KUYUMCU SOYGUNU, ŞÜPHELİLERİN NEDEN OLDUĞU YANGINLA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 07:20:05. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-FATİH'TE KUYUMCU SOYGUNU, ŞÜPHELİLERİN NEDEN OLDUĞU YANGINLA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement