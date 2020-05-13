FATİH'TE KUYUMCUYA GİREN HIRSIZ ALTIN BULAMAYINCA ALTINLARIN ASILDIĞI HALKALARI ÇALDI - Son Dakika

FATİH'TE KUYUMCUYA GİREN HIRSIZ ALTIN BULAMAYINCA ALTINLARIN ASILDIĞI HALKALARI ÇALDI

Hırsızın çekmeceleri karıştırması güvenlik kamerasında.

-Hırsızın çekmeceleri karıştırması güvenlik kamerasında... Haber: Ali Ablay/ İstanbul DHA Camını kırdığı kuyumcuya girerek altın asmada kullanılan 15 adet sarı renkli halka çalan hırsızın kuyumcuya giriş anı ve çekmeceleri karıştırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 12 Mayıs saat 05.30 sıralarında gelen hırsızlık ihbarı üzerine Mimar Kemalettin Mahallesi'ne gitti. POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI Polisler, işyerini kontrol ederken yakındaki kuyumcu dükkanının alarmının çalması üzerine oraya yöneldiği sırada, camı kırılan kuyumcudan bir kişinin kırılan camdan atlayarak kaçtığını gördü. Hırsız, kısa bir kovalamaca sonucu saklandığı binanın merdiven boşluğunda polis tarafından yakalandı. Polisler, işyerini kontrol ederken yakındaki kuyumcu dükkanının alarmının çalması üzerine oraya yöneldiği sırada, camı kırılan kuyumcudan bir kişinin kırılan camdan atlayarak kaçtığını gördü. Hırsız, kısa bir kovalamaca sonucu saklandığı binanın merdiven boşluğunda polis tarafından yakalandı. ALTIN BULAMAYINCA HALKASINI ÇALMIŞ Üzerinde 59 adet fişek ve kuyumcularda altın asmak için kullanılan 15 adet sarı renkli halka ile yakalanan hırsız, hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Üzerinde 59 adet fişek ve kuyumcularda altın asmak için kullanılan 15 adet sarı renkli halka ile yakalanan hırsız, hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Görüntü dökümü ---------------- ---------------- -Güvenlik kamerası -Güvenlik kamerası -Hırsızın camını kırdığı kuyumcuya giriş anı -Hırsızın camını kırdığı kuyumcuya giriş anı -Çekmeceleri karıştırması -Çekmeceleri karıştırması -Halkaların fotografı -Halkaların fotografı



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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