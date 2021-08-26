Fatih'te Laleli gibi Süleymaniye ve Gedikpaşa'nın da yayalaştırılması planlanıyor - Son Dakika

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, esnafın, vatandaşın ve turistlerin Laleli ve çevresinin yayalaştırılması projesinden çok memnun olduğunu belirterek, Gedikpaşa ve Süleymaniye çevresinde de aynı uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Turan, Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma Projesi'nin uygulaması hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ordu Caddesi ve çevresinde saat 10.00 ila 21.00 arasında ticari maksatla mal yükleyen kayıtlı kamyon ve kamyonetler, ticari taksiler ve 20 veya 30 dakika kalış süreleri bulunan TÜRSAB'a bağlı araçlar için kontrollü trafik oluşturulduğunu belirten Turan, "Bu, buradaki kaosu bitirecek bir karardı. Bu, 2016 yılında UKOME'nin aldığı bir karardı, 2020 yılında bazı revizeler yapıldı ve 10 gündür uygulamaya geçtik. Şu an dünyanın her yerinde özlenen şey; sokaklara yayaların hakim olmasıdır. Burası bir yerleşim yeri değil, ticaret bölgesi. Hem ticaret maksadıyla gelenler hem vatandaşlar hem turistler hem de esnaf mutlu." diye konuştu.

"Bu ufak bir operasyon değil"

Fatih Belediyesi olarak projenin uygulamasından her açıdan sorumlu olduklarını dile getiren Turan, şu bilgileri verdi:

"Burada ticaret ve turizmin getirdiği kaotik bir durum ve keşmekeş vardı. Bu keşmekeşi engelleyecek bir karar oldu. Bu karar yıllardır uygulanması beklenen bir karardı. Bu tarihi yarımadada belki son 5-10 yılda alınan önemli kararlardan biridir. Tabii altyapı çalışmaları yapıldı. Bariyer sistemleri, plaka tanıma sistemleri kuruldu. Uygulamayla alakalı kadrolar oluşturduk. Şu anda 40 yakın zabıtamız sadece bu bölgede hizmet veriyor. Bu ufak bir operasyon değil."

Benzer yayalaştırma ve kontrollü trafik akışını Süleymaniye ve Gedikpaşa bölgelerinde de hayata geçireceklerini açıklayan Turan, "Süleymaniye bölgesi için de yıllardır çalışılan bir projemiz var. Yakın dönemde İBB ve ilgili bakanlıkla Süleymaniye bölgesinde benzer bir çalışmamız olacak. Ticaretin önemli yerlerinden Gedikpaşa'yla ilgili yeni kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.