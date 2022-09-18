FATİH'TE LGBTİ KARŞITI 'BÜYÜK AİLE BULUŞMASI' GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
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FATİH'TE LGBTİ KARŞITI 'BÜYÜK AİLE BULUŞMASI' GERÇEKLEŞTİ

18.09.2022 19:02

FATİH'te 150 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla LGBT karşıtı 'Büyük Aile Buluşması' gerçekleşti.

FATİH'te 150 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla LGBT karşıtı 'Büyük Aile Buluşması' gerçekleşti. Binlerce kişi Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

Platformu tarafından organize edilen yürüyüş 14.30'da Fatih, Saraçhane Parkı'nda başladı. Etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşlarından yetkililer, psikiyatristler ve sosyal medya fenomenleri sahnede konuşmalar yaptı. Toplamda 150 sivil toplum kuruluşunun ortak davetiyle gerçekleşen etkinliğe binlerce kişi katıldı. Toplanan katılımcılar pankartlar ve Türk bayraklarıyla alanda bulundu. Etkinlik başında gerçekleşen konsere ise küçük bir grup tepki gösterdi. LGBT'yi protesto ediyoruz, Gülpembe dinlemeye mi geldik, Onlar gibi müzikli bir protesto istemiyoruz şeklinde görevlilere itirazda bulundu.

TBMM'YE DE FİKİRLERİMİZİ SUNACAĞIZ

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu olarak yaklaşık 5 yıldır mücadele veriyoruz. Küresel LBGT lobisinin dayatmalarına karşı durmaya çalışıyoruz. Aile yapımızı bozmaya, üremeyi durdurmaya çalışıyorlar. İmza kampanyaları başlattık 150 bin kişi imza attı. Akademisyenlerle ve bilim insanlarıyla rapor hazırlayacağız programdan sonra TBMM'ye sunacağız. Aileler duyarlı, buraya gelerek çocuğuma dokunma diyorlar. Son bir haftadan beri yoğun bir şekilde tehdit aldık. Merkezinizi yıkacağız gibi telefonlar alıyoruz. Biz bireyleri değil, bu küresel lobiyi hedef alıyoruz dedi.

LGBT İDEOLOJİSİ BÜYÜYEMİYOR ÇÜNKÜ BELDEN AŞAĞI HİTAP EDİYOR

Konuşmacılardan Tuğçe Kazaz, LGBT ideolojisi büyüyemiyor, çünkü diğer inançlar gibi fikirler gibi değil, sadece belden aşağı hitap ediyor. Niye LGBT(+) artı diyorlar düşündünüz mü Çünkü bunu devam ettirecekler, bu kadar iğrenç, bu kadar korkunç olduğu için bir süre sonra çocuklara, doğaya tabiata geçecek, bu noktada bunu durdurmamız kınamamız gerekiyor diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren konuşmaların ardından Saraçhane Parkı'nda toplanan binlerce kişi, programın konsepti gereği slogan atmayarak sessiz bir şekilde 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde başlayarak, Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü. Polis ekipleri yürüyen kalabalığın çevresinde önlemler aldı. Katılımcılar arasından bir grubun slogan atmasına ise organizasyon görevlileri müdahale etti. Topluluk yaklaşık 45 dakikalık bir yürüyüşün sonrasında meydana ulaştı. Burada platform tarafından basın açıklaması yapıldı.

LGBT DAYATMASINA KARŞI DURUYORUZ

Grup adına yapılan basın açıklamasında Kürşat Mican, Bugün burada çocuklarımıza, gençlerimize yönelik LGBT propaganda ve dayatmasına dur denmesi için bir araya geldik. Toplumu dört bir yandan kuşatan bireysel hak ve özgürlük kılıfında palazlanarak insanlığa yönelen bu varoluşsal tehdidin bertaraf edilmesini istiyoruz. İnsan neslini tüketecek bu propaganda ve dayatma en temel insan hakkı olan var olma hakkını elimizden almaya kastetmiş durumdadır. Bugün biz hiçbir nefret söyleminde bulunmadık. Provoke etmeye çalıştılar. Ama insanımızın sağduyusu kara propaganda ve provokasyonlara galip geldi. Başaramadılar. Başaramayacaklar. Tekrar tekrar söylüyoruz. Biz LGBT bireylerini hedef almıyoruz. LGBT dayatmasına karşı duruyoruz. Tek bir insanın kılına zarar gelsin istemeyiz. LGBT propagandasına. şiddetten, nefretten dem vuruyorlar. Bu propagandaya kapılanlara diyoruz ki, sizin tercihiniz yüzünden yaşam hakkı elinden alınan, hiç doğmayacak olan bebeklerin. Hayat hakkı için buradayız. Bu varoluşsal şiddete dur denmeli. Tek isteğimiz insan neslinin var oluşunu tehdit eden bu propaganda ve dayatmaya dur denilmesindir şeklinde konuştu.

Olaysız geçen yürüyüş basın açıklamasının ardından sona erdi.

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Kaynak: DHA

Saraçhane Parkı, Fatih, LGBT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE LGBTİ KARŞITI 'BÜYÜK AİLE BULUŞMASI' GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TE LGBTİ KARŞITI 'BÜYÜK AİLE BULUŞMASI' GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
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