Son Dakika Haberleri: Fatih'te lüks bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu
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Fatih'te lüks bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

32 dakika önce

Fatih'te lüks bir otelin mutfak kısmında çıkan yangın sonucu otelde kalan turistler tahliye edildi.

Fatih'te lüks bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu, System.String[]

Fatih'te lüks bir otelin mutfak kısmında çıkan yangın sonucu otelde kalan turistler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangında söndürme ve duman tahliye çalışmaları sebebiyle Bağcılar- Kabataş Tramvay hattında kısa süreli seferler gerçekleştirilemedi.


Yangın sabah saat 07.15 sıralarında Fatih Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı lüks bir otelin mutfak kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mutfaktaki fritözden bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm muftağı etkisi haline aldı. Yangının çıktığını gören otel görevlileri durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.


Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı otel katlarında bulunan turistlerin hepsi tahliye edildi. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangına müdahale çalışmaları esnasında sokak üzerinden geçen Bağcılar- Kabataş Tramvay hattında da seferler kısa süreli olarak gerçekleştirilemedi. Tramvaydaki vatandaşlar da yürüyerek yollarına devam etti.


Yangında hafif şekilde yaralanan Turhan Çelik ve Mevlüt Dölek isimli vatandaşlarda ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından tramvay yolu açıldı. Turistler ise otele tekrar alındı.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL

Bağcılar, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:40 Kaynak: İHA
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