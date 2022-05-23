Fatih'te lüks bir otelin çatısında yangın çıktı - Son Dakika
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Fatih'te lüks bir otelin çatısında yangın çıktı

23.05.2022 23:31

Fatih'te lüks bir otelin çatısında yangın çıktıİSTANBUL Fatih'te bulunan lüks bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken otelde kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Fatih'te lüks bir otelin çatısında yangın çıktı

İSTANBUL Fatih'te bulunan lüks bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken otelde kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, akşam saat 22.45 sıralarında Fatih Binbirdirek Mahallesi'nde bulunan lüks bir otelde meydana geldi. Otelin çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre gelen ekipler çatıda çıkan ufak çaplı yangını söndürdü. Otelde kalan ve çoğunluğu turistlerden oluşan vatandaşlar tahliye edildi.

Fatih'te lüks bir otelin çatısında yangın çıktı
Fatih'te lüks bir otelin çatısında yangın çıktı
Fatih'te lüks bir otelin çatısında yangın çıktı
Fatih'te lüks bir otelin çatısında yangın çıktı
Fatih'te lüks bir otelin çatısında yangın çıktı
Fatih'te lüks bir otelin çatısında yangın çıktı
Fatih'te lüks bir otelin çatısında yangın çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te lüks bir otelin çatısında yangın çıktı - Son Dakika


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