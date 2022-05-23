Fatih'te lüks bir otelin çatısında yangın çıktı

İSTANBUL Fatih'te bulunan lüks bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken otelde kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, akşam saat 22.45 sıralarında Fatih Binbirdirek Mahallesi'nde bulunan lüks bir otelde meydana geldi. Otelin çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre gelen ekipler çatıda çıkan ufak çaplı yangını söndürdü. Otelde kalan ve çoğunluğu turistlerden oluşan vatandaşlar tahliye edildi.